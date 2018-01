Freilassing: Chemnitzer mit Crystal, Haftbefehl und ohne Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle ertappten die Polizeibeamten zwei Drogensünder.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstagabend in Freilassing staunten die Polizeibeamten nicht schlecht, als sie sahen, dass sich soeben der Beifahrer einen Joint anzündete. Der 25-jährige Chemnitzer hatte es sich wohl schon "gemütlich" gemacht und dabei vollkommen die soeben durchgeführte Polizeikontrolle übersehen. Der Joint wurde noch vor Ort sichergestellt und den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelrecht.



Intensiver durften sich die Polizeibeamten jedoch mit dem Fahrer beschäftigen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnte eine Kleinmenge an Crystal bei dem 37-jährigen Fahrer, ebenfalls aus Chemnitz, festgestellt und sichergestellt werden.



Ein polizeilicher Datenabgleich ergab zudem, dass der Fahrer nicht berechtigt ist, ein Kraftfahrzeug in Deutschland zu führen. Da half ihm auch seine in Holland erworbene Fahrerlaubnis nichts und die zwei Männer wurden mit auf die Polizeiinspektion von Freilassing genommen.



Auf der Dienststelle wurde ein Drogenschnelltest beim Fahrer durchgeführt, welcher auf Amphetamin und Marihuana positiv ausfiel, sodass dieser sich einer Blutentnahme im Krankenhaus von Freilassing unterziehen musste.



Eine polizeiliche Recherche über den Fahrer ergab zudem, dass gegen ihn aktuell ein Haftbefehl besteht. Glück für den Chemnitzer, dass sein Chef diesen in der Nacht noch gegen Hinterlegung einer erheblichen Geldsumme abwenden konnte. Der Fahrer konnte nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und Anzeigenaufnahme in den frühen Morgenstunden wieder entlassen werden und zur Arbeit gehen. Weitere Folgen wird dies aber dennoch für den Chemnitzer haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Straßenverkehrsgesetz.







(SN)