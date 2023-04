Freilassing: Pkw prallt gegen Notarztfahrzeug - mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte hat es am späten Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Freilassing gegeben. Ein Auto war an einer Kreuzung mit einem Notarztfahrzeug zusammengestoßen.

BILD: SN/BRK Symbolbild.

Die Besatzung des Notarzteinsatzfahrzeuges war gegen 20.15 Uhr vom Krankenhaus Freilassing kommend auf der Vinzentiusstraße in Richtung Münchener Straße unterwegs. Das Einsatzfahrzeug hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Einsatz und war daher nicht mit Blaulicht und Folgetonsignalen unterwegs. Zur selben Zeit befuhr eine 67-jährige Freilassingerin mit ihrem Citroen Cactus die Schulstraße in Fahrtrichtung Vinzentiusstraße. Sie wollte an der dortigen Kreuzung nach links in die Vinzentiusstraße abbiegen. Hierbei übersah sie das vorfahrtsberechtigte Einsatzfahrzeug. Es kam dann im Kreuzungsbereich trotz Ausweichversuch zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin, sowie die Besatzung des Einsatzfahrzeuges wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurden vom nachgeforderten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die beiden Fahrzeuge wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt.