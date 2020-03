Freilassing: Polizei fahndet nach Coronavirus-Sprayern

In Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise hat nun die Polizei in Freilassing ärgerliche Vorfälle aufzuklären. Bislang unbekannte Täter haben unter anderem Hausfassaden einschlägig markiert.

Am Samstagnachmittag hatte eine Streife der Bundespolizeiinspektion in Freilassing festgestellt, dass das Wegweiser-Schild zur Bundespolizei in der Rupertusstraße mit blauem Graffiti besprüht worden war. Im weiteren Verlauf wurden im Nahbereich weitere Graffiti an zwei Hausfassaden ebenfalls in der Rupertusstraße festgestellt.

Unter anderem hatte der Täter dort den Schriftzug "COV19" hinterlassen. Ein solcher Schriftzug wurde bei der Absuche des weiteren Umfelds durch die Beamten der Polizeiinspektion Freilassing auch auf der Glasfassade eines Fitnessstudios in der Lindenstraße festgestellt. Die Polizeiinspektion Freilassing leitete jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

