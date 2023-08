Freilassing: Salzburger Familie mit Baby bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Freilassing am Montagvormittag wurden vier Personen verletzt. Darunter ist auch eine Familie aus Salzburg.

Am Montag um 9.25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Freilassing. Ein 39-jähriger Deutscher hat laut Angaben der Polizei Freilassing an der Kreuzung Münchener Straße/Laufener Straße beim Abbiegen nach links ein entgegenkommendes Auto übersehen. Die beiden Pkw kollidierten, beide Fahrzeuge blieben im Kreuzungsbereich liegen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Es entstand ein Stau in beiden Richtungen.

Laut Polizei Freilassing wurde der verletzte Unfallverursacher ins Spital nach Bad Reichenhall transportiert. Die Insassen des Wagens im Gegenverkehr - eine Frau, ein Mann und ein acht Monate altes Baby - wurden leicht verletzt ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 33.000 Euro, heißt es von der Polizei.

Ausgerückt waren das Einsatzleitfahrzeug, das Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Rüstwagen und ein Lkw mit insgesamt 17 Einsatzkräften. Das Rote Kreuz war mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort, die Polizei mit zwei Beamten.