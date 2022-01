Freilassing: Salzburger Raser erst nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Doppelt so schnell als erlaubt ist ein 20-jähriger Salzburger mit seinem Auto in Freilassing unterwegs gewesen. Die Polizei musste dem Mann nachfahren, um ihn zu stoppen.

Der Vorfall eeignete sich bereits am vergangenen Donnerstagabend. Zu diesem Zeitpunkt führten Beamte des Einsatzzuges Traunstein eine Geschwindigkeitsmessung an der Salzburger Straße in Freilassing durch.

Dabei wurden acht Übertretungen bei erlaubten 70 km/h festgestellt. Zwei Lenker konnten die Fahrt nach der Entrichtung eines Bußgeldes fortsetzen, sechs mussten jedoch angezeigt werden.

Mit Abstand am schnellsten war ein 20-jähriger Salzburger unterwegs. Vor der Messstelle beschleunigte er sein Fahrzeug massiv und wurde mit 140 km/h gemessen. Eine Anhaltung war aufgrund der hohen Eigengefährdung nicht mehr möglich. Eine Streife nahm sofort die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug nach kurzer Zeit in der Freilassinger Innenstadt anhalten.

Der Fahrer sah sein Fehlverhalten ein. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie zwei Monate Fahrverbot.