Freilassing: Unbekannter wirft zwei Böller in Wohnung - 19-Jähriger verletzt

Mysteriöser Anschlag in der Nacht auf Freitag im benachbarten Freilassing: ein bislang unbekannter Täter hat zwei Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster in eine Wohnung geworfen. Die Böller zündeten, die Folgen waren enorm.

Am Donnerstag gegen 22 Uhr warf laut Bericht der Polizeiinspektion Freilassing ein bislang unbekannter Täter zwei Feuerwerkskörper mit erheblicher Sprengwirkung durch ein offenes Fenster in eine Hochpaterre-Wohnung in der Beethovenstraße.

Durch die Wucht der Explosion zerbarst eine Glasflasche, wurde ein Fernseher beschädigt und auch der Bodenbelag in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der hohen Sprengwirkung wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Feuerwerkskörpern um solche ohne Zulassung handelt.

Ein 19-jähriger Bewohner, der sich in dem Raum aufhielt, als die Feuerwerkskörper zündeten, erlitt mutmaßlich ein Knalltrauma. Weitere Personen, die sich zur Tatzeit in der Wohnung aufhielten blieben unverletzt.

Die Polizeiinspektion Freilassing nahm die Ermittlungen hinsichtlich einer gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung, dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz ein.

Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Freilassing unter der Telefonnummer 08654 / 46180 zu melden.

Quelle: SN