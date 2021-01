Freilassing: Vermisste 13-Jährige wurde wieder gefunden

Die Polizei im benachbarten Freilassing gibt Entwarnung: Die seit Montag vermisste 13-jährige Schülerin wurde am Mittwoch in Salzburg gefunden.

Die Polizeiinspektion Freilassing hatte Mittwochfrüh einen öffentlichen Fahndungsaufruf gestartet. Eine 13-jährige Schülerin aus Freilassing war von ihren Eltern als vermisste gemeldet worden. Sie war am Montag um 13 Uhr nicht wie vorgesehen nach dem Schulbesuch nach Hause gekommen.

Nachdem die Eltern erfolglos im Freundeskreis der Jugendlichen nachgeforscht hatten, erstatteten sie am Dienstag Anzeige bei der Polizeiinspektion Freilassing.

Am Mittwoch zu Mittag konnte Entwarnung gegeben werden. Beamte der Polizeiinspektion Salzburg Bahnhof nahmen die 13-Jährige "in Gewahrsam", wie es in der Pressemitteilung heißt, und übergaben sie unversehrt ihren Eltern.

Quelle: SN