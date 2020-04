Freileitungsgegner blockierten Baustellenzufahrt in Koppl

Zu einem Brandeinsatz hat am Montagabend die Freiwillige Feuerwehr in Straßwalchen ausrücken müssen. An der Braunauerstraße war es zu einem Terrassenbrand gekommen.

Leben

"Es ist für mich ein beruflicher Traum in Erfüllung gegangen." So schildert Soziologe Wolfgang Aschauer, was er für dieses Sommersemester geplant hatte: Der assoziierte Professor an der Uni Salzburg hatte …