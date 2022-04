Freilichtmuseum zeigt Flagge für die Ukraine

Mit der Caritas hat das Salzburger Freilichtmuseum eine Hilfsaktion gestartet, mit der Willkommenspakete für Ukraineflüchtlinge geschnürt werden.

Auf dem Weg vom Parkplatz zum Freilichtmuseum ist eine Tafel mit den ukrainischen Farben und der Aufschrift "We stand with Ukraine" unübersehbar. Flagge will Michael Weese, Direktor des Salzburger Freilichtmuseums, mit seinem Team zeigen und zugleich ein Zeichen für die Menschlichkeit setzen.

"Wenn wir die Bilder aus der Ukraine sehen, stehen wir dem Krieg fassungslos und ohnmächtig gegenüber. Gemeinsam mit unseren über 100.000 Besuchern im Jahr wollen wir aber etwas tun", sagt Weese.

Hygienepakete mit Grundausstattung

...