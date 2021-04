Freispruch für einen Iraner in Salzburger Corona-Strafprozess

Mit dem Vorwurf der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, konkret durch Covid-19, sah sich am Dienstag ein 29-jähriger Iraner am Landesgericht Salzburg konfrontiert.

Laut Strafantrag der Salzburger Staatsanwaltschaft hatte er am 4. Jänner dieses Jahres trotz positiver Testung auf Corona sowie trotz eines ihm zur Kenntnis gebrachten Absonderunsgbescheids seine Wohnräumlichkeiten in einem Flachgauer Asylquartier verlassen. Konkret sei der Iraner zu seinem Asylbetreuer gegangen, habe mit diesem diskutiert und habe sich dann auf den Weg in Richtung Apotheke gemacht, um sich Medikamente zu holen.

Der Angeklagte, im Prozess anwaltlich unvertreten, betonte gegenüber Richterin Anna-Sophia Geisselhofer, dass er nicht verstehe, "warum ich überhaupt beschuldigt bin". Er räumte zwar ein, damals zu seinem Asylbetreuer "hinübergegangen" zu sein: "Ich hatte keine Coronasymptome. Ich habe dringend Medikamente für meine Psyche gebraucht. Ich hatte keine mehr - wenn ich die nicht nehme, kann ich einen Monat nicht schlafen." Er habe für das Gespräch das Büro des Betreuers auch gar nicht betreten und sei vor der nur zu einem Drittel geöffneten Tür stehen geblieben. Drei Meter vom Betreuer entfernt: "Ich hatte sogar zwei Masken auf und habe Handschuhe getragen." Im übrigen habe er anschließend das Camp "gar nicht verlassen". Der Betreuer bestätigte im Zeugestand im wesentlichen die Angaben des Iraners.

Die Richterin fällte einen Freispruch. Die für die Verwirklichung des Delikts ebenso erforderliche subjektive Tatseite sei nicht erfüllt: "Der Angeklagte war mit Maske und Handschuhen ausgestattet. Er hat beim Gespräch mit dem Betreuer stets ausreichend Abstand zu diesem gehalten. Aus dem Akt ergibt sich auch kein Hinweis, dass er am dem Tag einschlägige Symptome hatte. Es kann daher nicht angenommen werden, dass es der Angeklagte ernstlich für möglich hielt und sich damit abfand, dass er dadurch eine Handlung setzt, die zur Verbreitung von Covid beiträgt." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.