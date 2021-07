Freispruch im Zweifel in Vergewaltigungsprozess

Der am Dienstag am Landesgericht eröffnete Schöffenprozess (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski) gegen drei junge Männer (27, 22, 20), die im Juli 2020 in Kroatien eine junge Frau vergewaltigt haben sollen, ging Mittwoch ins Finale. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde am zweiten Prozesstag das mutmaßliche Opfer kontradiktorisch (= "schonend", in Abwesenheit der Angeklagten) einvernommen. Die drei in Salzburg bzw. im nahen Bayern wohnenden Angeklagten waren im Sommer 2020 ebenso auf Urlaub in Kroatien wie die junge Österreicherin. Das Trio bekannte sich ...