Freispruch von Drogenhandel und Schlepperei in Salzburger Prozess: Von schwerwiegender Anklage blieb wenig

Ins Finale ging am Dienstag am Landesgericht Salzburg ein bereits im April 2021 eröffneter Schöffenprozess um schwerwiegende Vorwürfe wie Suchtgifthandel in großem Stil, bandenmäßige Schlepperei und "verbrecherisches Komplott". Auf der Anklagebank - auch noch wegen weiterer kleinerer Delikte: ein Pakistaner (36) und ein Afghane (38), beide in Salzburg wohnhaft, jeweils mit Job und unbescholten.

