Freiwillig rauchfrei: Auch die Stadt-SPÖ will Initiative starten

Die SPÖ beantragt heute im Gemeinderat, dass sich die Stadt der Initiative des Landes anschließt. Auch der Magistrat soll rauchfrei werden.

Seit Jahresbeginn läuft die Initiative von Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl, der Wirte auffordert, freiwillig das Rauchverbot in der Gastronomie umzusetzen. Die neue Bundesregierung hat ja beschlossen, das generelle Rauchverbot, das eigentlich ab Mai 2018 gelten sollte, außer Kraft zu setzen.

Ein Umstand, den auch die Stadt-SPÖ nicht gutheißt. "Österreich ist einer der letzten EU-Staaten, die noch kein Rauchverbot haben. In Dänemark etwa wurde es in öffentlichen Gebäuden schon 2007 eingeführt. Das generelle Rauchverbot auszusetzen katapultiert uns Jahre zurück", kommentiert SPÖ-Klubchefin Andrea Brandner. Die Partei bringt daher heute, Mittwoch, im Gemeinderat per Dringlichkeitsantrag eine Resolution für ein rauchfreies Salzburg ein. Die Sozialdemokraten wollen, dass die Stadt Salzburg die Initiative der Landesregierung "Salzburg freiwillig rauchfrei" unterstützt und selbst Maßnahmen ergreift. Zudem soll auch das Volksbegehren der Ärztekammer gegen den Stopp des Rauchverbotes in der Gastronomie unterstützt werden.

"Wir wollen im Rahmen der Möglichkeiten, die die Stadt Salzburg hat, ein Zeichen setzen. Deshalb wollen wir auch die Initiative der Landesregierung unterstützen und auf der Stadt-Homepage eine Stadtkarte implementieren, die alle rauchfreien Lokale zeigt", betont die Klubchefin.

Die Stadt solle im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber auch selbst tätig werden, etwa bei der städtischen Verwaltung. Diese soll ausnahmslos rauchfrei werden. So soll ab Mai 2018 - wenn das Rauchverbot ohnehin in Kraft getreten wäre - in den Innenhöfen und Durchgängen der städtischen Verwaltung das Rauchen verboten werden. Wobei etwa der Innenhof des Schlosses Mirabell schon vor Jahren zur rauchfreien Zone erklärt worden ist. Dort gebe es keine Aschenbecher mehr. "In vielen europäischen Staaten ist das Rauchen in öffentlichen Gebäuden und Verwaltungsgebäuden schon lange verboten", sagt Brandner.

Die SPÖ hofft auf breite Unterstützung im Gemeinderat. "Immerhin geht es hierbei um ein Suchtmittel, das schwer krebserregend ist und nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die der anderen gefährdet. Wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen", sagt Brandner.