Freiwillige Feuerwehr feiert 125-Jahr-Jubiläum

1898 als Konsequenz eines Großbrandes, dem keine geschulte Löschmannschaft entgegenzusetzen war, gegründet, feiert die Freiwillige Feuerwehr Stuhlfelden am 1. u. 2. September 125-Jahre-Jubiläum.

Das Jahr 2023 war für die Freiwillige Feuerwehr Stuhlfelden bisher ein durchwegs erfolgreiches. Bereits im Frühjahr konnten die Übernahme einer respektablen Anzahl von Jungfeuerwehrfrauen und -männern in den aktiven Dienst sowie einige Ehrungen für 25 bzw. 50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit gefeiert werden. Mit dem großen Fest rund um das 125-Jahr-Jubiläum am Freitag, 1., und Samstag, 2. September, steht das Highlight des Jahres aber noch bevor. "Ich möchte mich bei der Gemeinde und der Stuhlfeldener Bevölkerung, bei unseren Sponsoren und natürlich unseren Feuerwehrmännern, die ihre Freizeit dem Feuerwehrwesen und unser aller Schutz widmen, bedanken", so Ortsfeuerwehrkommandant Philipp Holzer.

Eine Brandkatastrophe als Wendepunkt

Für die Gemeinde Stuhlfelden dürfte der 29. Jänner 1898 bis heute ein bedeutungsschweres Datum sein. An diesem Tag büßte die Gemeinde im Zuge einer Brandkatastrophe dafür, dass es ihr bis dahin an einer geschulten Löschmannschaft mangelte. Nur einen Tag später wurde die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr beschlossen, 66 Männer schlossen sich an. In den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten folgte die stete Weiterentwicklung sowohl in personeller als auch technischer Hinsicht. 1904 wurde die ehemalige Zeugstätte abgetragen, 1905 eine Feuerlöschordnung erarbeitet. Bis ins Jahr 1927 lässt sich gar eine eigene Sanitätsstaffel nachweisen. Im Zuge eines Großbrands beim "Platzhausbauern" im Jahr 1975 wurde auch die Zeugstätte, welche unmittelbar vor dem Stall besagten Bauernhofes stand, stark in Mitleidenschaft gezogen und infolgedessen im östlichen Teil Stuhlfeldens wieder aufgebaut. Heute zählt die Freiwillige Feuerwehr Stuhlfelden 60 aktive Mitglieder.

Das Fest zum 125-Jahr-Jubiläumder Feuerwehr Stuhlfelden

Das zweitägige Festwochenende beginnt bereits am Freitag um 19 Uhr im Festzelt (gegenüber Schwimmbad) mit einer "Warm-up-Party" samt DJ und dem Andreas-Gabalier-Double Florian Andreas. Am Samstag folgt dann der offizielle Festakt im Beisein politischer Vertreter, der Feuerwehren des Abschnitts Oberpinzgau und Saalfelden sowie zahlreicher Vereine aus nah und fern. Ab 16 Uhr findet die Aufstellung der Vereine entlang der Friedhofsmauer in Stuhlfelden statt, um 17 Uhr folgt der Festumzug vom Dorfplatz hinunter zum Fußballplatz, wo die Festmesse stattfinden wird. "Wir würden uns freuen, wenn zahlreiche Stuhlfeldenerinnen und Stuhlfeldener, aber auch Gäste aus den benachbarten Gemeinden sich auf der Tribüne versammeln, um mit uns zu feiern und unseren Feuerwehrmännern die Ehre zu erweisen", so OFK Philipp Holzer. Ab 19 Uhr spielt die Trachtenmusikkapelle Stuhlfelden, ab 20.30 Uhr heizen die "Saubartln" den Gästen ein. Für Speis und Trank ist an beiden Tagen gesorgt.