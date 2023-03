First Responder: Täglich mindestens sechs Einsätze für Ersthelfer im Land Salzburg

Beim Salzburger First-Responder-System des Roten Kreuzes sind bereits 60 Ehrenamtliche aktiv. Die Einsätze sind mittlerweile auf rund 2400 im Jahr 2022 gestiegen - das sind im Schnitt mehr als sechs am Tag.

Christian Haslauer (li.) vom First-Responder-Team Henndorf und Julian Wanka First Responder (re.) aus Elsbethen mit Landesrettungskommandant Anton Holzer (m.)

Wer die Notrufnummer 144 wählt, wird sofort mit der Rotkreuz-Leitstelle verbunden. Seit 2014 wird neben dem Rettungsdienst im Bundesland Salzburg in bestimmten Fällen auch ein sogenannter First Responder alarmiert. Ziel ist es, die Zeit zwischen dem Notfall und dem Eintreffen der Rettungskräfte zu verringern.

First Responder sind ein Erfolgsmodell

In Gebieten, die weiter von Rotkreuz-Stützpunkten entfernt sind, wird zusätzlich zum Rettungsdienst ein First Responder alarmiert. Diese sind aufgrund der geografischen Nähe schneller am Einsatzort und beginnen bereits mit der Versorgung der Patientinnen und Patienten.

"Das First-Responder-System hat sich mittlerweile als wichtiger Bestandteil der Rettungskette etabliert", sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer, "Mit dem Ausbau können wir nun noch mehr Menschen helfen und schneller Leben retten."

Freiwilligkeit und Spenden

Das System funktioniert nur mit entsprechenden personellen Ressourcen: Aktuell sind rund 60 ausgebildete Rettungssanitäter:innen ehrenamtlich als First Responder im gesamten Bundesland im Einsatz. "Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die zusätzlich zu ihrem regulären Rettungsdienst auch als First Responder für ihre Mitmenschen da sind", so Anton Holzer.

5000 Euro pro Ausrüstung

Einen besonderen Dank spricht Holzer den vielen Salzburger Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen aus, die durch ihre Spende den Auf- und Ausbau des First-Responder-Systems ermöglichen. Rund 5000 Euro kostet die Ausstattung eines First Responders - ohne finanzielle Unterstützung wären diese Kosten für das Rote Kreuz Salzburg nicht tragbar.