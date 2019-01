Freiwilligkeit in Salzburg: So bringen sich die Jungen ein

Ob in der Landjugend, bei den Pfadfindern oder der Jugendfeuerwehr: Junge Salzburger engagieren sich auf vielfältige Art.

Einen Tag Pferdereiten und Bastelarbeiten mit beeinträchtigten Kindern gestalten, in die Jahre gekommene Kleinode und Denkmäler herrichten oder ein Handbuch zur Gemüserettung herausgeben: Es sind vielfältige Akzente, die Landjugendgruppen in ihrem Umfeld setzen. "Mit 7500 Mitgliedern sind wir etwa in 75 der 119 Salzburger Gemeinden vertreten und die größte Jugendorganisation des Bundeslands", sagt Landesobmann Maximilian Brugger. Dass der Ruf der Jugend oft ein anderer ist, findet er schade, denn: Gerade die Landjugend bringe viel Positives in Bewegung.