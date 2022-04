Stadt Salzburg öffnet Freibäder am 29. April mit Saisonkarten und streicht Gratisparkplätze

Die Freibäder der Stadt Salzburg nehmen am 29. April ihren Betrieb auf. In den kommenden drei Wochen werden die Anlagen vorbereitet. Nach zwei "Corona-Badezeiten" gibt es heuer erstmals wieder Saisonkarten. Und keine Gratisparkplätze mehr.

"Baden wie früher" - unter diesem Motto steht die Outdoor-Badesaison 2022 in der Stadt Salzburg. Nach zwei coronabedingten "Ausnahmejahren" starten die drei städtischen Freibäder am Freitag, 29. April, in die neue Saison. Diese wird - je nach Wetterlage - bis in den September hinein dauern.

AYA-Bad: Stadt wälzt Ausbaupläne

Der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) sagt: "Wir haben die städtischen Freibäder in den vergangenen beiden Jahren mit neuen Spielgeräten und einem Wassersandspielplatz noch attraktiver gemacht. Wir haben noch viele kreative Ideen - Wasserspielplätze und Wasserrutschen für Kinder - und werden versuchen, in der Zukunft möglichst viele davon umzusetzen, wenn die dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Mein absoluter Wunsch ist ein zweites Lehrschwimmbecken im AYA-Bad, um viele weitere Schwimmkurse zu ermöglichen."

Es gibt wieder Saisonkarten - mit Neuerungen

Nach zwei "Corona-Badesaisonen" gibt es heuer wieder die beliebten Saisonkarten zu kaufen. Mit diesen können von Beginn der Saison bis zum Ende im September alle Freibäder besucht werden.

Heuer gibt es erstmals Vergünstigungen für Bezieher/-innen von Sozialunterstützung in der Stadt Salzburg. Statt 85 Euro kostet die Saisonkarte für Einzelpersonen nur 19 Euro. Die Familienkarte-Saisonkarte kostet 32,50 Euro statt 97 Euro. Die ermäßigten Karten sind nach Vorlage des Sozialunterstützungsbescheids (SUG) sowie eines Lichtbildausweises erhältlich. Beim Kauf einer Familiensaisonkarte ist zusätzlich der Salzburger Familienpass vorzuweisen.

Neu ist auch die Partnersaisonkarte für Ehepaare und verpartnerte Paare. Bei Vorlage der Heiratsurkunde oder der Partnerschaftsurkunde erhalten die Paare um 142 Euro statt 170 Euro die Karte für zwei Erwachsene.

Besonders günstig gehen Familien baden. Denn für nur 97 Euro kann die gesamte Familie - jedes Mitglied hat eine eigene Chipkarte - den Badespaß gemeinsam oder allein genießen. Die Chipkarte kostet zwei Euro.

Bereits jetzt kann man sich die Saisonkarten und 10er-Blöcke an der Kasse des AYA-Bads an der Alpenstraße besorgen und dann das Outdoor-Badevergnügen ohne Wartezeit starten. Natürlich sind die Saisonkarten auch nach Eröffnung der Freibäder erhältlich.

Und das sind die heuer gültigen Tarife:

Erwachsene: Saisonkarte 85 Euro; mit SUG 19 Euro; 10er 42,50 Euro (eine Einzelkarte kostet fünf Euro)

Saisonkarte 85 Euro; mit SUG 19 Euro; 10er 42,50 Euro (eine Einzelkarte kostet fünf Euro) Ermäßigt (Kinder, Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Menschen mit Behinderung, Senioren, Zivil- und Präsenzdiener): Saisonkarte 57 Euro; 10er 22 Euro (Einzelkarten gibt es um drei Euro)

(Kinder, Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Menschen mit Behinderung, Senioren, Zivil- und Präsenzdiener): Saisonkarte 57 Euro; 10er 22 Euro (Einzelkarten gibt es um drei Euro) Familien (inkl. Jugendliche bis vollständiges 18. Lebensjahr): Saisonkarte 97 Euro; mit SUG 32,50 Euro

* Partnersaisonkarte für Ehepaare und eingetragene Partnerschaften: 142 Euro

Der Kartenvorverkauf läuft ab sofort im AYA-Bad (9-19 Uhr), im "Lepi" sowie im Volksgarten startet er am 26. April (10-18 Uhr).

Keine Gratisparkplätze mehr

In der neuen Saison stehen die beiden Parkplätze beim "Volksi" und "Lepi" übrigens nicht mehr gratis zur Verfügung. Gäste erhalten mit der Eintrittskarte allerdings einen günstigen Parktarif. Zwei Euro kostet das Parkticket - unabhängig von der Dauer des Freibadbesuchs. "Damit wollen wir viele Besucher dazu bewegen, aufs Auto zu verzichten und verstärkt mit dem Rad oder Bus zum Bad zu fahren", sagt Auinger.

Bäderteam arbeitet auf Hochtouren

Seit Wochen sind die Mitarbeiter/-innen der Bäder im Einsatz, um die Anlagen betriebsbereit zu machen. Nach der Winterpause reinigen sie die Becken mit Hochdruckreinigern und speziellen Reinigungsmitteln. Zudem werden die Beckenumgänge gesäubert. Laub und Äste werden von den Grünflächen entfernt, der Rasen vertikutiert und gedüngt.

Außerdem erfolgen Ausbesserungsarbeiten in den Umkleiden und WC-Anlagen. Schrittweise wird die Technik wieder in Betrieb genommen. Nach dem Füllen der Becken - ins Sportbecken im "Lepi" passen 2200 Kubikmeter Wasser - startet eine Woche vor Saisonbeginn das Heizen. Abhängig von den Außentemperaturen beträgt die Wassertemperatur zum Saisonstart zwischen 21 und 23 Grad.