Freud und Leid bei der Jaguar-Familie im Zoo Salzburg

Die Jaguarschwestern Maira und Morena feierten am Wochenende ihren ersten Geburtstag. Papa Sir William - inzwischen 19 Jahre alt - musste eingeschläfert werden. Der Gesundheitszustand des 19 Jahre alten Jaguars hatte sich rapide verschlechtert.

Die Jaguarschwestern Maira und Morena, die am 12. Juni 2021 geboren worden waren, feierten am vergangenen Wochenende im Zoo Salzburg ihren ersten Geburtstag. Dazu hatten sich ihre Tierpfleger eine Überraschung einfallen lassen. Sie verwöhnten die Jaguarmädchen mit Leckereien auf einem Holzstück sowie zwei Eisbomben.



"Wir mussten die Entscheidung treffen und ihn erlösen"

Die Mitarbeiter des Zoos Salzburg verfolgten die Szenen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Geschäftsführerin Sabine Grebner: "Leider mussten wir uns fast zeitgleich von Sir William, dem Vater der beiden Schwestern, verabschieden. Der Gesundheitszustand des 19 Jahre alten Jaguars bereitete uns schon seit Wochen einige Sorgen und er war auch durchgehend in Behandlung. Doch irgendwann ging es einfach nicht mehr und wir mussten die Entscheidung treffen und ihn erlösen." Sir William wurde am 15. Jänner 2003 im Tierpark Bad Pyrmont (Niedersachsen) geboren und kam im August 2005 nach Salzburg. Mit seiner ersten Partnerin Bonita sorgte er bereits im Jahr 2009 für Nachwuchs. Ganze elf Jahre später wurde er mit stolzen 17 Jahren noch einmal Vater. "Das ist zwei Jahre her und viele werden sich noch an die schönen Bilder von Jungtier Milagro und seinem geduldigen Papa Sir William erinnern."

Bevorzugter Liege- und Sonnenplatz auf der Außenanlage

Nachdem die Geburt Milagros bereits an ein Wunder grenzte, wurden Sir William und Partnerin Lucky Limari vor einem Jahr erneut Eltern. "Während er bei dem kleinen Milagro seine ,Vaterpflichten' noch besser wahrnehmen konnte, merkte man bei den munteren Schwestern schon, dass ihm ihr Temperament manchmal etwas zu viel wurde. So zog er sich gerne auf seinen bevorzugten Liegeplatz auf der Außenanlage zurück und ließ sich die Sonne auf den Pelz scheinen."