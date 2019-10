Freud und Leid der Hüttenwirte

Helmut Pfitzer, besser bekannt als "Stahlhaus-Heli", hat ein Buch über die schönen und auch schlechten Zeiten eines Hüttenwirts verfasst.

"Ich habe schon so viel als Hüttenwirt erlebt, daher meinten viele, dass ich das aufschreiben soll", so Stahlhaus-Heli alias Helmut Pfitzer. 38 Jahre lang war er Hüttenwirt im Stahlhaus, und das 364 Tage im Jahr. "Nur zu Weihnachten hatten wir geschlossen." Diese "Tradition" hat sich bis heute erhalten.

In seinem Erstlingswerk, das er übrigens innerhalb von zwei Jahren mit der Hand geschrieben hat ("Ich kann das mit dem Tippen nicht so gut"), geht es um Geschichtliches, Tragisches und Heiteres aus dem Leben eines Hüttenwirts. Warum war er so lange im Stahlhaus? "Weil du nichts mehr anderes kannst, wenn du nur Hüttenwirt bist", so Pfitzer lächelnd und fügt sogleich hinzu: "Nein, Hüttenwirt sollte schon eine Berufung und Leidenschaft sein." Wichtig sei, die Menschen zu mögen, denn als Hüttenwirt ist man nicht nur Koch und Kellner, sondern auch eine Art Seelentröster - man muss auch gut zuhören können.

Was tut ein Hüttenwirt bei schlechtem Wetter? "Langeweile kommt keine auf. Früher sind wir mit den Skiern ins Tal gefahren und haben uns Illustrierte gekauft. Heute gibt es Vorratskammern und Tiefkühltruhen auf den Hütten, sodass viele Wirte diverse Speisen vorbereiten."

Einfach war es nicht immer, denn es gab viele Differenzen mit dem Alpenverein Salzburg. "Seit Roland Kals Vorstand der AV-Sektion Salzburg ist, wurde alles besser." Unter den Differenzen hatten auch die Wirte nach Heli zu leiden: Ab 2006 war ein junges Paar - Stefan Lienbacher mit Freundin und Baby - für sechs Jahre im Stahlhaus, bis es ihnen gereicht hat, weil die Zusammenarbeit mit dem AV Salzburg nicht funktioniert hat. Auch Monika Groß, die im Jahr 2012 für ein paar Monate im Stahlhaus aushalf, warf deshalb das Handtuch. Nun ist Peter Pruckner seit 1. 11. 2012 Hüttenwirt und hoch motiviert: "Die Zusammenarbeit mit dem AV Salzburg ist gut. Schlecht ist nichts."

Was sind die Schwierigkeiten als Hüttenwirt? "Das Schwierigste ist, passende Angestellte zu finden und alle Auflagen zu erfüllen. Daher habe ich nie jemanden eingestellt, der weniger als drei Monate bei mir gearbeitet hat. Wenn jemand bei mir war, dann habe ich ihn allerdings wie ein Familienmitglied behandelt," so Stahlhaus-Heli. Was er noch anmerken möchte: "Ich habe keinen einzigen Beleg absichtlich unterschlagen!", denn genau das wurde den Hüttenwirten oft vorgeworfen. "Es wird und wurde uns zu wenig vertraut", so Pfitzer, der am 11. November sein Buch auf der Burg Golling vorstellt.

Es gibt allerdings auch junge Leute, die als Hüttenwirte arbeiten, wie beispielsweise auf der Theodor-Körner-Hütte in Annaberg (die TN berichteten): Florian (33) und Silvia Kerfers (25) sind bereits das zweite Jahr Pächter der Hütte und leben mit ihren beiden Kindern im Alter von drei Monaten und zwei Jahren auf 1454 Meter Seehöhe. Sie schwärmen vom Hüttenleben, finden es gleichzeitig aber auch fordernd: "Einerseits hat uns die Herausforderung gereizt, andererseits die Selbstständigkeit. Denn hier sind wir unsere eigenen Chefs. Langweilig wird es nie, selbst bei schlechtem Wetter wird gearbeitet." Das Ehepaar Kerfers findet die Alm als idealen Spielplatz für die Kinder, solange sie nicht in die Schule gehen. Zum Thema Auflagen meinen sie: "Das ist nun mal so in der Gastro."

Gabriele und Siegfried Hinterbrandner sind seit 2018 Pächter des Purtschellerhauses, das halb auf österreichischer und halb auf deutscher Seite steht. "Davor waren wir sieben Jahre Pächter des Kärlingerhauses. Das war schon eine andere Liga: Während wir hier um die 1200 Übernachtungen haben, so waren es vorher 13.000. Das war schon eine Massenabfertigung und recht anstrengend", erzählt Siegfried Hinterbrander. Er und seine Frau sind nun gerne Hüttenwirte und meinen: "Die Zusammenarbeit mit dem deutschen Alpenverein ist gut. Natürlich haben wir auch Auflagen wie in einem Gasthaus. Sporadisch kommt jemand vom Gesundheitsamt und kontrolliert die Küche und die Betriebsbücher, aber das passt." Was er aber kritisiert: "Es ist schwierig, passendes Personal und auch gute Hüttenwirte zu finden."

Bemerkenswert sind die Arbeitsstunden: Während Siegfried Hinterbrandner in seinem Bürojob um die 1700 Stunden arbeitete, so sind es nun in den sechs Monaten der Saison 2000 Stunden. "Dafür versuchen wir, im Winter nichts zu tun und uns zu erholen", meint der Hüttenwirt, für den das vergangene Wochenende das letzte vor der Winterpause war.

Auch Hüttenwirtin Angela Viehauser von der Latschenalm im Skigebiet Gaißau/Hintersee hatte Probleme mit dem Personal - allerdings aus einem anderen Grund: "Wir wussten ja nicht, ob das Skigebiet aufsperrt . Das Personal war schon bestellt, die Wintereindeckung erledigt. Als das Skigebiet nicht in Betrieb ging, mussten wir alles wieder ins Tal bringen. Auch heuer gehen wir davon aus, dass es keinen Skibetrieb gibt. Also werden wir mit weniger Personal rechnen. Für Tourengeher und Winterwanderer haben wir täglich geöffnet. Abendbetrieb gibt es keinen."

Neuigkeiten gibt es auch von der Enzianhütte am Trattberg. Diese wurde neu gebaut und wird Ende des Jahres eröffnet. Wilhelm Struber von der Agrargemeinschaft Trattberg erklärt: "Es war nicht allzu schwierig, einen Pächter zu finden, denn nicht nur die Lage der Hütte ist ideal, sondern auch die Technik, die auf dem neusten Stand ist. Trotzdem wurde der Hüttencharakter mit Altholz erhalten. Man kann sogar mit dem Auto zufahren. Das sind gute Voraussetzungen." Die Enzianhütte wird heuer erstmals den Winterbetrieb aufnehmen.