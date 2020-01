Ein Schienbeinbruch beendet vorzeitig eine äußerst aussichtsreiche Saison des jungen Kuchler Biathleten. Er arbeitet aber schon wieder am Comeback.

So nah liegen Freud und Leid beieinander: Am zweiten Jänner-Wochenende hatte Thomas Marchl noch groß abgeräumt beim Landescup-Biathlon und der Landesmeisterschaft in Leogang. Im Landescup gewann der junge Kuchler Biathlet zuerst über sechs Kilometer mit null Schussfehlern bei 20 Schuss ...