Freude am Dürrnberg: Fahne ist wieder daheim

"Glück auf!". Endlich können die Knappen die Rückkehr eines wertvollen Kulturgutes feiern - wegen der Covid-Jahre allerdings mit Verspätung.

Schimmel hatte die Knappenfahne in der Dürrnberger Marienwallfahrtskirche durch die Jahrzehnte immer wieder befallen und zahlreiche Restaurierungen erfordert. Jetzt soll dieses historische Erbe aber auf Dauer "sicher" sein.

Mehr als 20 Jahre hatte es gedauert, bis die Ende der 1990er Jahre vom Bundesdenkmalamt in Wien restaurierten Stücke in den Tennengau zurückkehren konnten. Es fehlte in der Heimat an einem von den Denkmalschützern geforderten klimatechnisch geeigneten Ausstellungsort. Seit Herbst 2020 ist das Kulturgut in Vitrinenschränken in der Volksschule von ...