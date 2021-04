Freundin Messer an den Hals gesetzt: 52-Jähriger in Salzburg verurteilt

Zwei Jahre Haft für Sohn einer Adelsfamilie wegen Nötigung, Körperverletzung und gefährliche Drohung. Der Staatsanwalt warf dem Angeklagten Mordversuch vor. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wollte er seine - damalige - Partnerin töten, so wie es ihm der Staatsanwalt vorwirft? Oder wollte er sie nur einschüchtern - und höchstens (leicht) verletzen, so wie es der Angeklagte zum Prozessauftakt im Jänner gegenüber den Geschworenen beteuerte? Am Montag wurde nun das Verfahren gegen den Angeklagten, einen 52-Jährigen aus einer Adelsfamilie, wegen der Vorwürfe des Mordversuchs und der gefährlichen Drohung zulasten der Frau fortgesetzt. Den Laienrichtern wurden Ausschnitte aus der auf Video aufgezeichneten kontradiktorischen Vernehmung des Opfers gezeigt.

...