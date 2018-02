Friedenszone Kinderfasching

"Entwaffnend lustig", unter dieses Motto stellten Salzburgs Kinderfreunde das Kinderfaschings- fest am Wochenende. Kinder sollten ohne Waffen kommen oder diese den Eltern übergeben.

Ein Kinderfasching ist in erster Linie ein fröhliches und friedliches Fest. Da haben Soldaten in Kampfmontur und mit Maschinengewehren oder gar Attentäter nichts verloren, sind die Kinderfreunde überzeugt. "Derartige Kostüme finde ich besonders schlimm, da müssen sich auch Eltern gewisse Fragen gefallen lassen, die so etwas erlauben. Kinder sollen Freude haben, aber nicht Krieg oder töten spielen und aufeinander schießen", betont Landesgeschäftsführerin Vera Schlager.

Dass besonders Buben den Wunsch verspüren, aufeinander zu schießen, ist ihr als Mutter des elfjährigen Luis sehr wohl bewusst. "Das ist etwas Archaisches, und wenn es keine Pistole ist, nehmen sie ein Steckerl oder den Zeigefinger. Ich habe Luis schon sehr früh klargemacht, dass das zu Hause nicht geht. Ein Verbot habe ich nicht ausgesprochen, denn damit wäre es nur noch interessanter geworden."

Friedensgebot statt Waffenverbot

Deshalb herrschte auch beim von der Bezirksorganisation Stadt und der Ortsgruppe Liefering organisierten Kinderfasching in der TriBühne Lehen kein Waffenverbot, sondern ein Friedensgebot. Kinder sollten natürlich wild spielen, Abenteuer erleben oder auch mal miteinander rangeln dürfen. Die Bitte lautete, mitgebrachte Waffen an der Garderobe oder zumindest am Tisch der Eltern abzugeben.

In manchen Jahren zuvor sei das Faschingsfest nämlich eskaliert, weiß Sabine Gabath, Leiterin der Bezirksorganisation Stadt: "Vor zwei Jahren waren es die Horrorclown-Masken, die manche Kinder ernsthaft verschreckten, und im Vorjahr sind etliche Kinder wild aufeinander losgegangen. Derartige Auswüchse wollten wir auf keinen Fall mehr."

Den Eltern gefiel der Vorschlag, auf Waffen zu verzichten. Adolf Weinzierl, Opa von Leon, der als edler Pirat, ausgestattet mit Sprühfarbe, gekommen war: "Das ist eine gute Idee, denn besonders die ganz Kleinen fürchten sich sonst und die Kinder beschäftigen sich eh."