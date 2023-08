Friedhof in Hallein bekommt eine Gedenkstätte für "Sternenkinder"

Auf dem städtischen Friedhof in Hallein wird eine Gedenkstätte für Kinder errichtet, die während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Ab Mitte Dezember sollen dort die ersten Kerzen angezündet werden.

Katharina Seywald und Monika Noppinger (v. l.) zeigen den Platz, an dem die Gedenkstätte für Sternenkinder auf dem städtischen Friedhof in Hallein geplant ist.

Geht es nach Plan, wird heuer im Dezember eine "Sternenkinder"-Gedenkstätte auf dem städtischen Friedhof der Stadtgemeinde Hallein errichtet werden. Die Stadt stellt dazu die nötige Fläche mit entsprechendem Platz zum Verweilen, eine Skulptur und die gärtnerische Gestaltung zur Verfügung. Das wurde bei der letzten Gemeindevertretungssitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen.

Gedenkstätte: Geschützter Raum für Betroffene aller Religionen

Den Antrag dazu stellten ÖVP-Vizebürgermeisterin Katharina Seywald und Gemeinderätin Monika Noppinger (ÖVP). "Ich habe es schon lange im Hinterkopf und möchte eine Sensibilisierung für dieses Thema erreichen", sagt Noppinger. Für Seywald soll es ein geschützter Raum sein, wo Betroffene aller Religionen verweilen und miteinander ins Gespräch kommen können. Zudem gibt es ausreichend Platz, um Kerzen zu entzünden. Den Auftrag für die Gestaltung hat Johann Gutschi, Bildhauermeister, Theologe und Direktor der HTL Hallein, erhalten. Die grobe Schätzung der Gesamtkosten beträgt 7000 Euro. Von der Friedhofsverwaltung wird die Gedenkstätte mitbetreut werden.

"Sternenkinder" während oder kurz nach der Geburt gestorben

"Sternenkinder" sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind und ein Körpergewicht von über 500 Gramm haben. Sie werden auch als stille Kinder oder Engelskinder bezeichnet. Sie müssen am Standesamt gemeldet werden. Dann werden sie in das Sterberegister eingetragen und eine Sterbeurkunde wird ausgestellt. Liegt das Gewicht eines Kindes unter 500 Gramm, muss es nicht gemeldet werden und scheint dann in keiner Statistik auf. "Sobald das Herz schlägt, kann Eltern auf Wunsch eine Sterbeurkunde ausgestellt werden", sagt Noppinger.

Eine von sieben Schwangerschaften endet mit einer Fehl- oder Totgeburt

"Sternenkinder" sind ein familiärer Schicksalsschlag, der häufiger vorkommt, als man denkt: Ungefähr eine von sieben Schwangerschaften endet mit einer Fehl- oder Totgeburt. Laut Statistik Austria betrug in Österreich die Zahl der tot geborenen Kinder über 500 Gramm im Jahr 2021 3,6 Prozent. Das sind 309 Kinder. 2022 waren es 282 Kinder oder 3,4 Prozent. Erstellt wurde diese Statistik am 1. Juni 2023.

Hinter diesen Zahlen stehen trauernde Mütter, Väter und Geschwister. Denn der Tod des eigenen Kindes gehört für viele Eltern zu den schmerzhaftesten Erfahrungen, mit denen sie konfrontiert werden können. Die Pflege eines Kindergrabes oder der Besuch einer Gedenkstätte sind Möglichkeiten, die Trauer auszuleben und das Geschehene zu verarbeiten. Zudem kann es ein Platz zum miteinander Reden sein. "Auch Selbsthilfegruppen können sich so bilden", sagt Monika Noppinger.

Eltern wünschen sich jemanden, der zuhört

Werden "Sterneneltern" gefragt, was sie sich von ihrer Umgebung wünschen, nennen sie meist den Wunsch nach jemandem, der zuhört. Oder sie manchmal auch in den Arm nimmt. Sie wollen über das Baby sprechen - immer und immer wieder.

Fragen der Zuhörenden sind erlaubt. Wie sollte euer Kind heißen? War es ein Junge oder Mädchen? Dürfen wir eine Kerze für euer Kind anzünden? "Ansonsten ist da sein das Wichtigste", sagt eine betroffene Mutter. Dass die Eltern das Gefühl haben, dass Freunde für sie da sind und sich kümmern.

Gedenktag im Dezember soll betroffenen Eltern helfen

Jährlich am zweiten Sonntag im Dezember findet der "Worldwide Candle Lighting"-Tag (weltweites Kerzenleuchten) statt. Der Weltgedenktag soll betroffenen Frauen, Paaren und Familien zeigen: "Ihr seid nicht allein - eure Kinder sind nicht vergessen." Die katholische Kirche begleitet den Weltgedenktag mit Gottesdiensten. Heuer fällt er auf den 10. Dezember. "Dies würde sich gut für die Einweihung der Gedenkstätte eignen", sagt Monika Noppinger.

Gedenkstätte seit dem Vorjahr auch auf dem Friedhof in Golling

Eine Gedenkstätte für "Sternenkinder" befindet sich übrigens seit dem Vorjahr auf dem Gollinger Friedhof. Die Tennengauer Nachrichten haben darüber berichtet.

Pfarrassistentin Martina Welte hat das Projekt angestoßen. "Getrauert wird meist im Stillen. Es gibt kein Begräbnis und keinen angemessenen Platz, an dem die Eltern ihres Kindes gedenken können", sagte sie damals im Interview. Daher hat sie zusammen mit der Gollinger Apothekerin Franziska Wagner den Bau einer Gedenkstätte auf dem Gollinger Friedhof initiiert.