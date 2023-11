Friseur Hannes Rossmann möchte Salzburgs Plätze begrünen

Hannes Rossmann hat große Ambitionen. Er möchte gegen die Staubwüsten auf Salzburgs Vorzeigeplätzen vorgehen. Transportable, mit Bäumen und Blumen bepflanzte Behälter sollen in Zukunft Schatten spenden.

"Es braucht ein grüneres, schöneres Salzburg", erklärt Hannes Rossmann. Für den Inhaber des Nonntaler Friseursalons Hannes Rossmann - Haare ist das Begrünungsvorhaben von Salzburgs trockenen Plätzen eine Herzensangelegenheit. "Ich habe mich im April mit Doris Wild im MUS Café am Residenzplatz getroffen. Wir haben festgestellt, dass der Residenzplatz trocken, heiß und wie eine Steinwüste ist." Genau in dem Moment wurde der Platz auch noch von einer Staubwolke eingenommen. Er filmte das Phänomen und stellte es auf Social Media. Am nächsten Tag wurde der Platz mit Wasserwerfern befeuchtet, was aufgrund der Hitze aber nur zwei Minuten lang etwas gebracht habe. "Man sieht, wenn man sich an die Medien wendet, dann reagiert die Stadt", meint er augenzwinkernd.

Transportable, begrünte Behälter sollen Abhilfe schaffen

Seitdem widmet sich Rossmann seinem Projekt, mit dem er sowohl den Kajetaner- als auch den Residenzplatz begrünen und mit Sitzgelegenheiten ausstatten möchte. Für die Visualisierung nutzt er die künstliche Intelligenz Bing Chat. Seine Idee ist es, transportable Behälter mit heimischen Bäumen und Blumen zu bepflanzen, die mit dem Klimawandel umgehen können. An der Konstruktion könnte man auch bequeme Sitzgelegenheiten mit Lehne anbringen. Bei Veranstaltungen wie dem Rupertikirtag oder dem Christkindlmarkt können die Behälter mithilfe eines Gabelstaplers umgestellt werden. Neben dem Schattenspenden könnte die transportable Begrünung auch der Staubwolkenentwicklung entgegenwirken. In Gesprächen haben sich laut Rossmann einige anrainende Geschäftstreibende über den Staub beschwert, da die daraus folgende Reinigung der Klimaanlagen kostspielig sei. "Wir haben so viele tolle Gärtner und Tischler in Salzburg. Da gibt es sicher Ideen, wie man das lösen könnte."

Rossmann sprach auch schon mit dem Geschäftsführer des Altstadtverbands, Roland Aigner, und mit Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste). Von der Stadt und dem Altstadtverband warte er noch auf "grünes Licht". "Mit wenig Geld und einfachen Mitteln würde das funktionieren. Ich fordere die Stadt auf, endlich aktiv zu handeln." Derweil sucht er noch Unternehmen, die sich am Projekt beteiligen möchten.



Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten für mehr Grün in der Stadt

"Für mich ist eine mobile Begrünung auf dem Residenzplatz sehr vorstellbar und begrüßenswert", erklärt Baustadträtin Anna Schiester. Die Stadt brauche mehr Grünes und Wohlfühlorte. Die Projektplanung sei jedoch noch nicht konkret. Dafür gibt es Pläne für den Waag- und Mozartplatz. Im Zuge der Neugestaltung sind auf dem Waagplatz ein Baum und durch ihre Verhandlungen auch drei Bäume auf dem Mozartplatz vorgesehen.

Auch Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ) steht dem Vorschlag positiv gegenüber. "Ich begrüße jeden hilfreichen Vorschlag und Maßnahmen gegen die innerstädtischen Hitzepole." Mehr Grün verbessere die Aufenthaltsqualität und schaffe dringend notwendige Schattenquellen.

Begrünungsprojekten stehe man prinzipiell sehr positiv gegenüber, erklärt FPÖ-Stadtparteiobmann Paul Dürnberger. Die Projektumsetzung müsse jedoch geprüft werden.