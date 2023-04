20 Gäste mussten aus einem Lokal evakuiert werden.

Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bruck und des Löschzuges St. Georgen: 34 Feuerwehrleute rückten am Freitagnachmittag zu einem Brand im Dieselkino in Bruck an der Glocknerstraße aus. Eine Fritteuse war dort in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten jedoch laut Feuerwehr 20 Gäste eines angrenzenden Lokals evakuiert werden.