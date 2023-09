Fritz Mayr-Melnhof: Ein Schlossherr auf dem Weg in die Politik

Sein Großvater war vor 40 Jahren Teil der Salzburger Landesregierung. Nun will Fritz Mayr-Melnhof Bürgermeister werden.

Fritz Mayr-Melnhof stellt sich am kommenden Sonntag der Bürgermeisterwahl in seiner Heimatgemeinde St. Georgen im Attergau.

Er heißt wie sein Großvater und auch sein Auftreten steht dem des früheren Oberhauptes des Salzburger Zweigs der Familie Mayr-Melnhof und Besitzers von Schloss Glanegg, Friedrich Mayr-Melnhof, in nichts nach. Freundlich und höflich erteilt Fritz Mayr-Melnhof Auskunft und zeigt sich dabei kein bisschen distanziert oder abgehoben.

Thema ist das politische Engagement des 37-Jährigen. Auch das verbindet ihn mit dem Großvater, der von 1983 bis 1986 ÖVP-Landesrat in Salzburg war. Denn der Enkel stellt sich in einer Woche der Bürgermeisterwahl in St. Georgen im Attergau im benachbarten Oberösterreich. Dort besitzt die Familie das Schloss Kogl.

Seine Herausforderer bei der Wahl sind Maximilian Dollberger (SPÖ) und Franz Schneeweiß (FPÖ). Die Neuwahl war nötig geworden, weil Ferdinand Aigner sein Amt als Ortschef aus gesundheitlichen Gründen mit 1. Juni 2023 zurückgelegt hat.

Nun tritt Mayr-Melnhof für die ÖVP als Bürgermeisterkandidat an, ist jedoch kein Parteimitglied, was er auf den Wahlplakaten mit dem Wort unabhängig unter seinem Konterfei unterstreicht. "Mein Großvater hat mich natürlich politisch geprägt, auch was die Partei betrifft." Und er sei auch ein Anhänger der ÖVP, nicht aber in ihrer derzeitigen Form und Besetzung. Er könne nur in einer Partei Mitglied sein, hinter deren Inhalte er zu 100 Prozent stehe, und das sei derzeit eben nicht der Fall. Zudem wolle er immer zu 100 Prozent bei einer Sache sein. "Als Parteimitglied muss man mit den ganzen Sitzungen noch viel mehr Zeit aufbringen." Mayr-Melnhof sagt von sich selbst, dass ihm eine christlich-soziale Lebenshaltung wichtig ist, versehen mit einem grünen Anstrich. So habe ihm sein Großvater das vorgelebt.

Der Entschluss, in die Politik zu gehen, fiel vor rund zwei Jahren. Damals habe er mit einer politischen Entscheidung in seinem Heimatort gehadert. Der Bürgermeister habe ihn daraufhin aufgefordert, doch selbst aktiv zu sein. Und so war er zwei Jahre lang Ersatzmitglied im Gemeinderat und Mitglied in den Ausschüssen für Umwelt und örtliche Raumplanung. Mit dem politischen Engagement wolle er zudem seiner Heimatgemeinde etwas zurückgeben, in der er gemeinsam mit seinen drei Geschwistern sehr glücklich aufgewachsen sei.

Der Entschluss, bei der Bürgermeisterwahl anzutreten, fiel nach einer kurzen Unterredung mit Ehefrau Antonia. "Wir haben gemeinsam geklärt, ob sich ein Bürgermeisteramt zeitlich mit unserem Betrieb vereinbaren lässt. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass das geht." Die Familie mit den drei Kindern lebt im Ortsteil Kogl, wo auch das malerische Schloss samt traumhafter Parkanlage steht. Friedrich Mayr-Melnhof, er verstarb 2020 im Alter von 95 Jahren auf Schloss Glanegg, hat es dem Enkel vor Jahren übergeben. Es umfasst eine große Land- und Forstwirtschaft mit knapp 2500 Hektar Land, die von dem 37-Jährigen geleitet wird. Dabei wird er von 20 Mitarbeitern unterstützt. Mayr-Melnhof hat die Forstschule in Bruck besucht und zudem im deutschen Bremen Bionik studiert.

Dass der Schlossherr und Unternehmer auf manch potenziellen Wähler zu abgehoben wirken mag, schließt Mayr-Melnhof eigentlich aus. "Wenn, dann glauben das nur Menschen, die mich nicht kennen. Die anderen wissen, dass ich nicht der große Chef bin, sondern viel mehr derjenige, der im Betrieb die Fahrzeuge und Maschinen selbst bedient."

Für den Fall, dass er die Wahl in einer Woche für sich entscheiden kann, hat er sich viel vorgenommen. "Mir geht es in der Gestaltung unserer Gemeinde vor allem um die nachfolgenden Generationen." In ihrem Sinn müssten Projekte vorangetrieben werden. Ein sehr wichtiges sei die Sanierung der in die Jahre gekommenen Volks- und Mittelschule im Ort. Was das Erstaufnahmezentrum für Asylbewerber im Ortsteil Thalheim betrifft, will er die strikte, aber faire Linie weiterverfolgen.

Ob nach dem Kapitel Kommunalpolitik auch noch ein Abstecher in die Landespolitik folgen wird, ist für Mayr-Melnhof derzeit kein Thema. "Auch wenn es mit meinem Großvater und meiner Tante Doraja schon zwei Landespolitiker in der Familie gab, so ist das für mich derzeit ein ganz anderes Kapitel."