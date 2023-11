Fritz Oberascher formt ASV Salzburg zu einem Topteam

Die Itzlinger verabschiedeten sich mit einem 1:0-Sieg in die Winterpause und haben die besten Chancen, in die Salzburger Liga zurückzukehren.

Als Fritz Oberascher den ASV Salzburg im vergangenen Winter übernommen hatte, standen die Städter auf dem letzten Platz der Salzburger Liga. Unter dem neuen Trainer stabilisierte sich der ASV zwar, der Abstieg konnte aber nicht verhindert werden.

Dank der Kontakte von Oberascher konnte der Kader im Sommer punktuell verstärkt werden und der ASV entwickelte sich schnell zu einem Topteam in der 1. Landesliga. Die erste Niederlage kassierte man erst in Runde 13 (0:4 gegen Bergheim), die Herbstsaison wurde nach einem 1:0-Sieg gegen den ATSV auf Platz drei abgeschlossen. "Wir können mit der Hinrunde sehr zufrieden sein. Wir sind sicher über den Erwartungen des Vereins", erklärt Oberascher. Sollte am Ende kein Salzburger Team aus der Regionalliga West absteigen, dann würde Platz drei sogar zur Rückkehr in die Salzburger Liga reichen. "Daran denke ich aber noch nicht. Wir werden uns konzentriert auf die Rückrunde vorbereiten und dann sehen wir was rauskommt", denkt Oberascher noch nicht an den Aufstieg.

Während Jasmin Muminovic (Thalgau) und Amel Selmanovic (vielleicht Koppl) den Verein wohl verlassen werden, könnte der Kader punktuell verstärkt werden. "Es kommen zwei, drei Langzeitverletzte retour und möglicherweise der eine oder andere Neuzugang. Viel wird bei uns aber nicht passieren."