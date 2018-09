Wir schreiben das Jahr 1957. Genauer gesagt den 9. Juni. An diesem Tag erklimmen die beiden Salzburger Fritz Wintersteller und Marcus Schmuck in einer Rekordzeit von nur 13 Stunden - ausgehend von Lager III auf 6950 Metern - als erste Menschen überhaupt den 8051 Meter hohen Broad Peak, der im heutigen Pakistan liegt. Noch am selben Tag erreichen auch Kurt Diemberger und Hermann Buhl den höchsten Punkt des Berges.