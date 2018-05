Fröhliches Wiedersehen nach 70 Jahren

Maturiert haben sie 1948 und seither organisiert Heli Ditlbacher regelmäßig die Maturatreffen. Zunächst alle zehn, dann alle fünf Jahre. Weil der Kreis immer kleiner wird, will sie künftig jährliche Treffen.



"Ich bin halt nicht mehr 20, und das ist mein Reservehirn", sagt Heli Ditlbacher lachend und zieht ihren "Spickzettel" für die vorbereitete Rede zum 70. Maturajubiläum hervor. "Aber unserer Poldi ist es auch nicht anders gegangen - die hat den heutigen Termin verschwitzt oder verwechselt, sie wird später nachkommen."

Über Konsulate ausfindig gemacht

Lebhaft und humorig erinnert die ehemals langjährige Leiterin des SAK-Eiskunstlaufs in Salzburg an Episoden aus der Schulzeit oder an das erste Wiedersehen zehn Jahre nach der Matura. "In den ersten zehn Jahren war es recht schwierig, alle Klassenkameradinnen ausfindig zu machen, wir waren ja in alle Winde verstreut. Teils habe ich die Leute über die Konsulate ausfindig machen müssen."

U.a. nach Spanien und nach Schweden hat es einige verschlagen. Zum diesjährigen Treffen schafften es sieben Ehemalige. "Einige haben uns bereits für immer verlassen, manche schaffen es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Vera aus Schweden, inzwischen verwitwet, fühlt sich auch nicht mehr in der Lage für eine Reise zu unserem Treffen", erzählt Ditlbacher.

Pionierin in ihren Reihen

Im Spätsommer 1940 trafen die 26 Schülerinnen des Salzburger Realgymnasiums mit Frauenoberschule erstmals aufeinander. Die Schule war damals dort untergebracht, wo sich heute das Haus der Natur befindet. Im Herbst 1944 wurden sie ausgebombt, da mussten sie ein halbes Jahr pausieren. Aber bald nach Kriegsende ging der Schulbetrieb weiter. "Es gab ja kaum etwas und so durften wir ausnahmsweise, wenn es kalt war, mit der Skihose in die Schule gehen. Etwas, das sonst streng verboten war."

Eine wahre Pionierin in ihren Reihen ist jedoch zum Maturatreffen gekommen: Marie Christine Sperer-von Kardorff, die als Stewardess 1955 mit der ersten Lufthansa-Maschine über den großen Teich nach New York abhob. Der Transatlantikflug dauerte damals noch 16 Stunden.

Im Luftschutzstollen gehungert und gefroren

Hanni Landl-Schobesberger erinnert sich an Physiklehrerin Elfriede Dreiseitl, ihren Klassenvorstand. "Wir hatten derart viel Respekt vor ihr, dass wir immer sofort aufgesprungen sind, wenn sie die Klasse betrat." An manch gar nicht so erfreuliche Zeit denkt Friederike Mühlberger: "Wir erlebten ständig die Fliegeralarme und mussten in die Stollen flüchten. Ich werde nie vergessen, wie oft wir dort gesessen sind, frierend und hungrig, und wie viel Zeit zum Lernen wir dadurch in der Schule verloren haben." Während der Schulzeit hielt sie sich eher im Hintergrund und pflegte kaum Freundschaften. "Es war schwierig, mein Großvater, einst ein Schulleiter, war Jude und wurde von seinem Posten abberufen. Aber später in meinem Leben habe ich sehr schöne und dauerhafte Freundschaften gefunden."