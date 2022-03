Frösche kommen nur zaghaft in die Gänge

in Rückschlag für die Gegner, eine Frohbotschaft für die Befürworter. Laut Urteil des Verwaltungsgerichtshofs braucht es keine Umweltverträglichkeitsprüfung für den geplanten Ausbau der Mönchsberggarage. Der geplante Baustart für das 40-Millionen-Euro-Projekt rücke damit wieder ein Stück näher, sagt Helmut Sattler, Geschäftsführer der Parkgaragengesellschaft. Am 30. Juni soll es losgehen.

Die Amphibienzäune sind errichtet, sechs Studenten sollen in den nächsten Wochen die Amphibien absiedeln. So sehen es die naturschutzrechtlichen Auflagen vor. Allein: Die Frösche spielen nicht mit. Sie sollten an sich seit zwei Wochen in größerer Zahl wandern, tun es aber nicht. Das Wetter ist zu trocken. Nur vereinzelt sammeln sie sich in den aufgestellten Kübeln und können von dort abtransportiert werden. "Was ebenfalls untypisch ist, dass sie untertags wandern statt in der Früh und in der Abenddämmerung", sagt Martin ...