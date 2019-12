Eine Salzburgerin engagiert sich in Senegal. Jetzt soll ein neuer Kindergarten entstehen.

Wenn die Salzburgerin Eva Mück an den elfjährigen Buben denkt, der vor Fieber schüttelnd in einem Krankenhausbett gelegen war, kämpft sie mit den Tränen. "Eineinhalb Stunden nach meinem Besuch ist er gestorben", sagt sie. "Dabei müsste heutzutage niemand mehr an ...