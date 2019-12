15 Pongauer Jugendliche verbringen ihre Freizeit ein Mal in der Woche in einer Senioreneinrichtung. Was Jung und Alt dabei voneinander lernen.

SN/haimerl Ein Mal in der Woche besucht Schülerin Miriam Meißnitzer Bewohnerin Elisabeth Weber im Seniorenheim in Bischofshofen. haimerl