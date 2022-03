"From Austria with love": Ukraine-Hilfe im Tennengau stieß auf enormes Echo

Der Krieg in der Ukraine löste im Tennengau eine Welle der Spenden- und Hilfsbereitschaft aus. Am Donnerstag, 10. März, ist eine weitere große Gedenk- und Spendenaktion in der Halleiner Altstadt geplant.

Zentrum der Anstrengungen waren vergangene Woche Kuchl und Golling mit gleich mehreren Aktionen. Unter den Ersten, die aktiv wurden, waren das Team und die Jugendlichen des Kuchler Jugendzentrums (JUZ). "Mich selbst hat das sehr beschäftigt und auch die Jugendlichen haben uns gesagt, in den sozialen Medien handelt jedes zweite Video vom Krieg. Da wollten wir einfach Handlungsfähigkeit vermitteln und Wege suchen, etwas zu tun", sagt Michaela Freund vom JUZ. Sie folgten einem Aufruf der polnischen Schule in Salzburg, die detailliert ...