"From Thalgau with Love": Paraffin-Öfen für die Ukraine gebastelt

Aus 400 leeren Dosen bastelten Thalgauer Paraffin-Öfen zum Kochen oder Wärmen für Familien, aber auch für Soldaten in der Ukraine.

Seit Dezember hat Pensionist Wolfgang Schmidhuber 400 leere Dosen sowie 300 Kilogramm Wachsreste und Paraffin gesammelt. Am Wochenende haben seine Familie, Freiwillige und Flüchtlinge aus der Ukraine in der Zeugstätte Thalgau-Unterdorf daraus Paraffin-Öfen gebaut. Dabei werden die Dosen mit zusammengerollten Streifen aus Karton gefüllt und mit Wachs und Paraffin ausgegossen. Dazu gepackte Schokoschirmchen - Transgourmet spendete 50 Kilogramm davon - dienen als Seelennahrung. "Diese Paraffin-Öfen verwenden Familien, aber auch Soldaten in der Ukraine als Wärme- und Kochquelle", sagt Schmidhuber. Zum ...