Frontalkollision auf der Ennstalstraße bei Radstadt

Am frühen Montagabend kam es in Radstadt auf der Ennstalstraße (B320) zu einer Frontalkollision zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw. Der 42-jährige Pkw-Lenker aus Ungarn war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der stark frequentierten B320 geraten. Er prallte frontal in den Kleintransporter eines 32-jährigen Österreichers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die B320 musste im Unfallbereich immer wieder kurz gesperrt werden und war zwischenzeitlich wechselseitig befahrbar. Beide Lenker und deren Beifahrerinnen wurden nur leicht verletzt. Beide Lenker waren nicht alkoholisiert. Die genauen Unfallumstände sind noch Teil der Ermittlungen. Die Feuerwehr Radstadt war mit 25 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz.