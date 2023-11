Frontalkollision bei Saalfelden fordert vier Verletzte

In der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr forderte ein Verkehrsunfall auf der B311 zwischen Saalfelden und Zell am See vier Verletzte.

Der 22-jährige Lenker eines Transporters, der zwei weitere Personen im Alter von 25 und 24 Jahren an Bord hatte, war in Richtung Saalfelden unterwegs, als er aus Unachtsamkeit bzw. aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse von seinem Fahrstreifen abkam und in den Gegenverkehrsbereich geriet. Dort kollidierte sein Fahrzeug frontal mit jenem eines 31-jährigen Taxilenkers. Alle vier Beteiligten wurden bei dem Aufprall verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Einsatzkräfte der FFW Saalfelden führten die Aufräumarbeiten und die Verkehrsregelung durch. Alkomattests verliefen negativ, berichtete die Polizei.