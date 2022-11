Frontalkollision zweier Pkw in Lawinengalerie im Lungau - drei Verletzte

Schwerer Unfall auf der B99 zwischen Tweng und Obertauern.

Auf der Katschberg-Bundesstraße (B 99) kam es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Breitlahngalerie (Gemeindegebiet Tweng) zu einer Frontalkollision zwischen zwei Pkw. Laut ersten Informationen von Roberta Thanner, Sprecherin des Roten Kreuzes Salzburg, wurden drei Personen verletzt, davon zumindest eine Person schwer. Notarzt sowie mehrere Rettungsfahrzeuge seien vor Ort, sagte Thanner am Donnerstagabend auf Anfrage der Salzburger Nachrichten.

Die 750 Meter lange Breitlahngalerie befindet sich auf Lungauer Seite zwischen Tweng und Obertauern.