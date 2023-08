Frost, Tausalz und Co: Kühbrücke in Hallein muss komplett erneuert werden

Für Fußgänger und Radfahrer ist sie in Hallein essenziell: Die Kühbrücke verbindet die Pernerinsel mit dem Salzachufer und führt zum Seniorenheim, zum Ziegelstadl oder zur Bezirkshauptmannschaft. Nach ihrer Sanierung wartet ein Zuckerl auf die Halleinerinnen und Halleiner.

Der Holzbelag der Kühbrücke in Hallein hat ausgedient.

Die Stadt Hallein beginnt am 21. August mit der Sanierung der Kühbrücke, einer bedeutenden Verbindungsbrücke für Fußgänger und Radfahrer zur Pernerinsel. Die Bauarbeiten dauern rund drei Monate und sollen am 10. November abgeschlossen sein. Die Kühbrücke selbst ist aus Holz, das natürlich stets der Witterung ausgesetzt ist und das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Doch auch die darunterliegende Metallkonstruktion hat unter Frost, Tausalz & Co. stark gelitten. Sie muss komplett erneuert werden.



Künftig wird die Kühbrücke keinen Holzbelag mehr erhalten, sondern einen sogenannten Dünnbettbelag - denselben Belag wie auf dem Pfannhausersteg, der die Alte Saline mit dem Keltenmuseum verbindet.

Im Zuge der Sanierung wird auch die unter der Brücke verlaufende Wasserleitung aus Edelstahl erneuert. Außerdem werden zwei Fernwärmerohre mitgeführt, um die städtischen Liegenschaften auf der Pernerinsel mit Fernwärme zu versorgen. Ein besonderes Zuckerl wartet auch auf alle Freundinnen und Freunde von Frankfurtern, Debrezinern und Käsekrainern: Für den Würstelstand "Hons Wurscht" werden bei der Kühbrücke fixe Anschlüsse für Trinkwasser und Schmutzwasser installiert. Mit dem Abschluss der Sanierung übersiedelt der Würstelstand daher von seinem derzeitigen Ausweichquartier beim Busparkplatz zur Kühbrücke.



Fußgänger und Radfahrer müssen während der Bauarbeiten großräumig über die Stadtbrücke, die Neualmerbrücke und die Heidebrücke ausweichen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro. Seit 2019 hat die Stadt Hallein bereits etliche Brückenprojekte abgeschlossen, darunter die Heidebrücke, den Pfannhausersteg, die Neumayrbrücke und die Hohe Brücke. Die Gesamtkosten für alle diese Brückenprojekte, einschließlich der bevorstehenden Kühbrückensanierung, belaufen sich auf 7,4 Millionen Euro. Im Jahr 2024 stehen die Sanierungen der Neualmerbrücke, der Brücke an der Einfahrt zur Rehhofstraße sowie der Doblhammerbrücke auf dem Plan.



Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) spricht von jahrelangen Versäumnissen bei Überprüfungen und Wartungen. "Das führt dazu, dass wir jetzt so viele Brücken gleichzeitig sanieren müssen." Die Modernisierung der Kühbrücke sei für ihn jedenfalls ein weiterer Schritt zu einer zukunftsfähigen Stadt.

Von der Sanierung unberührt bleibt die Statue des Salzschiffers, die 2006 von fünf angehenden Bildhauern der HTL Hallein aus sechs Tonnen Eichenholz geschaffen wurde. Sie soll entweder während der Bauarbeiten auf dem Brückenpfeiler verbleiben oder danach wieder aufgestellt werden.



Das Kunstwerk erinnert daran, dass früher das Salz flussabwärts von Hallein in die Stadt Salzburg transportiert wurde. Der Reichtum der Fürsterzbischöfe ist auf das "weiße Gold" von Dürrnberg zurückzuführen.