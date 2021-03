Früh übt sich - Junger Innviertler imkert seit seinem elften Lebensjahr

Von Jahr zu Jahr ist die Zahl der Bienenvölker des heute 17-jährigen Georg Ellinger gewachsen. Der Honig ist nun im Unverpacktladen in Salzburg erhältlich.

Mit zehn Jahren tauchte Georg Ellinger in der ersten Klasse Mittelschule im Biologieunterricht zum ersten Mal in die Welt der Bienen ein. "Ich war fasziniert und habe beschlossen, mich näher mit diesen Lebewesen zu beschäftigen", sagt der Innviertler. Das Interesse hat ihn seither nicht mehr losgelassen. Im Gegenteil. Es ist von Jahr zu Jahr gewachsen - und mit ihm die Zahl der Bienenstöcke, die der Oberösterreicher unweit der Landesgrenze auf dem Bauernhof seiner Eltern in Burgkirchen selbstständig betreut.

