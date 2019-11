Früher Schnee sorgt für Freude

Unsere Skigebiete drücken aufs Tempo: Mit der Beschneiung wurde großteils überall gestartet, die Buchungslage ist gut. Viele Events und Jubiläumsveranstaltungen stehen zum frühen Start am Plan.

Groß ist der Optimismus der Touristiker vor dem Start in die neue Wintersaison und beachtlich sind auch die zahlreichen verlockenden Angebote:



50 Jahre feiert das Skigebiet Werfenweng

Um bei einem der kleinsten Skigebiete anzufangen: Werfenweng feiert heuer sein 50-Jahr-Jubiläum, und "das ohne Tariferhöhung im Tages- und Mehrtageskartenbereich", betont Christian Ehrensberger, Geschäftsführer der Werfenwenger Bergbahnen. Bei guter Schneelage rechnet man mit einem Saisonstart am 7. Dezember.

Traditionell startet Obertauern mit seinen hundert Pistenkilometern als erster Skiort in die Saison. Man freut sich über den ersten Schnee und "über eine extrem gute Buchungslage", so Mario Siedler vom Tourismusverband. Die ersten Lifte werden voraussichtlich am 21. November aufsperren, der Rest dann beim Opening mit dem Deutschrapper "CRO" am 30. November. Neu in Obertauern ist das "Bobby Land", ein Erlebnisareal für Kinder.



196,9 km Pistenvergnügen im Gasteinertal

Am 30. November plant die Schlossalmbahn (Bad Hofgastein) den Start in die Wintersaison, Sportgastein folgt am 6. Dezember, am Stubnerkogel eröffnet man voraussichtlich am 7. Dezember und am Graukogel am 21. Dezember. Eine Vielzahl an unterschiedlichsten Veranstaltungen erwartet die Skibegeisterten neben Tiefschnee- und Buckelpisten, Carving- und Freeride-Strecken. Es soll eine Wintersaison voller Event-Highlights werden, denn neben einem Helene-Fischer-Konzert (4. April) gibt es auch ein Sound & Snow Opening am 14. Dezember.

Früher Start mit viel Genuss im Großarltal

Die Bergbahnen in Großarl eröffnen voraussichtlich am 29. November. Das "Skigebiet mit gemütlichen Skihütten und Sonnenterrassen" wartet wieder mit speziellen Wochen wie mit der Ski- und Weingenusswoche oder der Ladies-Skiwoche auf. Ein Highlight der kommenden Saison für die Skischaukel Großarl-Dorfgastein mit ihren 73 km ist auch das Konzert am 25. März mit der Spider Murphy Gang.

"In Zauchensee haben wir mit der Beschneiung begonnen und freuen uns auf einen voraussichtlichen Start am 30. November", so Vroni Scheffer, Geschäftsführerin vom Skigebiet Zauchensee. Radstadt wird kurz vor Weihnachten eröffnen. Besonders freut man sich in Zauchensee auf die kommenden Weltcupskirennen, welche nun fix alle zwei Jahre im Skigebiet stattfinden: "Am 11. und 12. Jänner 2020 werden wieder die besten Skirennläufer aus den Disziplinen Abfahrt und alpine Kombination bei uns zu Gast sein." Zugleich wird ein Jubiläum gefeiert: 40 Jahre Skiweltcup in Zauchensee.

Einen unvergesslichen Winter verspricht man sich bereits jetzt auch für das Skigebiet Snow Space Salzburg mit seinen 120 abwechslungsreichen Pistenkilometern und 45 modernen Seilbahnanlagen. Neben dem bereits traditionellen Nachtslalom gibt es heuer eine Vielzahl an Komfortverbesserungen wie neue Kindersicherheitsbügel bei allen 16 Sesselbahnen in Flachau, Wagrain und St. Johann.