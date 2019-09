Frühere Gegner sehen 380-kV-Freileitung differenziert

Teil eins der 380-kV-Leitung ging 2011 in Betrieb. Die FN haben mit Gegnern von damals gesprochen.

Nur rund 100 Meter liegen zwischen Franz Haberlandners Röhrmooserhof in Seeham und der 380-kV-Freileitung. Vor knapp zehn Jahren war Haberlandner einer der heftigsten Gegner des Projekts. Vor allem um sein Angebot "Urlaub am Bauernhof" machte er sich Sorgen. Zwar seien einige Gäste nach Errichtung der Leitung nicht mehr gekommen und einzelne sogar wieder abgereist. "Große Auswirkungen hat es, ehrlich gesagt, aber nicht gegeben", sagt Haberlandner im FN-Gespräch.

Der frühere Seehamer TVB-Obmann Hans Ziller fürchtete nachteilige Auswirkungen auf den Tourismus im Seenland. Das hat sich zwar nicht bewahrheitet. Allerdings fordert Ziller ein generelles Umdenken in der Stromerzeugung in Richtung Windenergie. Das Optische sei weniger wichtig als der Gedanke, etwas für die Nachwelt zu tun.

"Naturschönheiten nicht zerstören"

Vonseiten der heutigen Freileitungsgegner sei er nie kontaktiert worden. "Uns hat man wieder vergessen, weil jeder nur vor der eigenen Tür kehrt." Die Sorgen der Gegner kann er gut verstehen. Im Gegensatz zum ersten Abschnitt der Salzburgleitung, die auf der Trasse der damals bereits bestehenden 220-kV-Leitung verläuft, treffe es jetzt Gebiete, in denen bisher keine Leitung verlaufen sei. "Sensible Gebiete mit Naturschönheiten wie dem Nockstein dürfen nicht zerstört werden", so Ziller.

Bis zum Schluss für eine Teilverkabelung gekämpft hat auch der frühere Berndorfer Bürgermeister Josef Guggenberger (ÖVP). Auf FN-Anfrage betont er, alles probiert zu haben, um das Kabel unter die Erde zu bringen. "Zumindest haben wir erreicht, dass als Ausgleich andere Leitungen eingegraben und mehrere Hundert Masten entfernt wurden. Das haben wir akzeptiert." An die größeren Masten der 380-kV-Leitung habe er sich mittlerweile gewöhnt - auch, weil auf derselben Trasse davor bereits die 220-kV-Leitung verlief.

Deutlich kritischer äußert sich der damalige Bürgerinitiativen-Sprecher Franz Mangelberger. Er warnte vor einer Erhöhung der elektromagnetischen Strahlung. Dass sich die Befürchtung bisher nicht bewahrheitet hat, liege daran, dass der 380-kV-Ring noch nicht geschlossen wurde und der Stromtransport nicht in vollem Ausmaß laufe. "Sobald der Ring geschlossen ist, erwarten wir massive Probleme für jene, die direkt an den Leitungen wohnen."

Die Gemeinden Koppl und Eugendorf wollen am Sonntag (11 Uhr, Kirche Guggenthal) mit einer spektakulären Aktion auf die "geplante Verschandelung des Nocksteins" aufmerksam machen. Riesenballone sollen zeigen, wie groß die 380-kV-Masten sein werden.