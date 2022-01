Frust über verspieltes Geld: Polizeieinsatz wegen aggressiven Casino-Gastes in Kleßheim

Ein Salzburger ging angriffig gegen Casino-Mitarbeiter in Schloss Kleßheim vor. Der alkoholisierte Mann wurde letztlich von der Polizei festgenommen.

Am Donnerstagabend wurde die Polizei wegen eines aggressiven Gastes zum Casino in Kleßheim beordert. Ein 43-jähriger Salzburger wollte seinen Frust über bereits verspieltes Geld in Alkohol ertränken. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter des Casinos, welcher keinen weiteren Alkohol an den Gast ausschenken wollte.

Das Sicherheitspersonal forderte den Salzburger auf, das Casino zu verlassen. Doch dann wurde der Mann erneut aggressiv und ging dabei auf den Sicherheitsdienst los. Er schlug mit den Fäusten gegen einen Security, welcher die Schläge abwehren konnte und nicht verletzt wurde. Der Alkoholisierte verließ kurz darauf das Casino und ging auf den Parkplatz. Dort kündigte er gegenüber dem Parkplatzeinweiser an, dass er wieder ins Casino gehen würde, um den Security zu schlagen.

Dies konnte jedoch durch das Eintreffen der Polizei verhindert werden.

Die Beamten versuchten ein Gespräch mit dem Mann aufzubauen. Er beschimpfte die Polizisten und näherte sich den Beamten trotz mehrmaliger Abmahnung in aggressiver Weise. Laut Polizei habe er dabei eine Haltung eingenommen, als würde er auf die Polizei einschlagen. Daraufhin wurde der Mann festgenommen. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,03 mg/l Alkoholgehalt der Atemluft. Der Mann wird angezeigt.