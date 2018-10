Fuchsbandwurm: 16 Prozent der Salzburger Füchse infiziert

Eine salzburgweit angelegte Untersuchung zeigt: 16 Prozent alle Füchse waren mit dem Parasiten befallen - im Pinzgau waren es sogar 18 Prozent. Für den Menschen kann eine Infektion tödlich sein.

Der Fuchsbandwurm wird zunehmend zur Gefahr für Menschen. Beeren- oder Pilzsammler, Landwirte und Forstarbeiter haben ein erhöhtes Risiko. Im Zeitraum Dezember 2015 bis Februar 2018 wurden salzburgweit von Jägern erlegte Füchse untersucht. Insgesamt waren das 415 Tiere. 16 Prozent waren mit dem Fuchsbandwurm-(FBW)-Erreger infiziert - vor allem Füchse aus den Gebirgsgauen. Im Pinzgau wurden 139 Füchse untersucht, 25 waren positiv (18 Prozent).







Übertragung über Beeren, Pilze und auch Haustiere

Für den Fuchs selbst ist der Bandwurm ungefährlich - im Gegensatz zum Menschen. Der Fuchs scheidet die Wurmeier mit seinem Kot aus. Der Kot kann dann bei Schwarzbeeren, Pilzen, aber auch im eigenen Garten auftauchen. "Wichtig ist es daher, Beeren, Pilze Kräuter etc. sorgfältig zu waschen", sagt Pinzgaus Bezirksveterinär Siegfried Fuchs. Haustiere können den FBW im Darm tragen und mit dem Kot ausscheiden, oft werden Menschen durch Hunde angesteckt. Risikogruppen sind vor allem Hunde- und Katzenbesitzer und Menschen, die sich viel im Freien aufhalten. "Beim Hund ist auf Hygiene zu achten, es könnte sein, dass er bei einer Wälzorgie im Wald die Eier aufgenommen hat." Eine Ansteckung mit dem FBW könne für Menschen fatale Folgen haben. "Es kommt darauf an, welches Organ damit befallen ist. Wenn er sich in der Leber festsetzt, entsteht dort ein tumorartiger Prozess. Das kann bis zum Tod führen", sagt der Tierarzt. Gefährlich sei eine Infektion mit dem Fuchsbandwurm auch deshalb, weil so gut wie keine Symptome zu erkennen seien - "bis es eventuell zu spät sein kann".

Studien zeigten, dass die Ansteckungen oft jahrelang unbemerkt blieben. Nur bei einem Drittel der Patienten werde die Erkrankung in einem frühen Stadium, wo noch operiert werden könne, diagnostiziert.

Präsentation der Studie im Jagdzentrum Stegenwald

Der Fuchsbandwurm sei auch früher schon präsent gewesen, sagt der Tierarzt. Doch nun steige die Anzahl der Erkrankungen bei den Menschen - von 2011 bis 2017 waren es 68 in ganz Österreich, zwei davon in Salzburg.

Heute, Donnerstag, 27. September, gibt es im Schulungsraum des Jagdzentrums Stegenwald (19 Uhr) eine Information über die Ergebnisse der Untersuchung. Präsentiert wird diese von einem der Studienautoren, Walter Glawischnig.