Führen Kfz-Splitter und Lackspuren zu fahrerflüchtigem Lenker? - Der Unfallgutachter analysiert akribisch

Vor 14 Tagen wurde ein Fußgänger (24) angefahren und schwerst verletzt liegen gelassen. Gutachter Gerhard Kronreif untersucht die gesicherten Spuren.

Noch immer nicht vernehmungsfähig ist jener junge Flachgauer, der am 18. Dezember gegen 3.15 Uhr in Köstendorf, konkret im Bereich Höhenroid 4 im Ortsteil Kleinköstendorf, von einem Fahrzeug angefahren wurde. Der 24-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, der Lenker oder die Lenkerin, der/die den Flachgauer mit seinem bzw. ihrem Fahrzeug erfasst hatte, fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt in dem Fahrerfluchtfall weiter auf Hochtouren, wertet etwa Überwachungskameras nahe gelegener Firmen aus und erhofft sich zweckdienliche Hinweise etwaiger Zeugen. Bei der Suche nach dem Unfallauto setzen Exekutive bzw. Staatsanwaltschaft auch auf die Expertise des Kfz-technischen Unfallgutachters Gerhard Kronreif. Am Unfallort - dieser befindet sich nächst der Bushaltestelle Bahnbrücke auf der Köstendorfer Landesstraße - wurden mehrere sehr kleine Kfz-Teile bzw. Kunststoffsplitter gefunden. Experte Kronreif unterzieht sie einer mikroskopischen Untersuchung und Auswertung; seine Analysen sollen Aufschlüsse zu Fahrzeug-Typ und Farbe des Kfz liefern. Grundsätzlich sind alle Kfz-(Bau-)Teile in Zulassungs-Datenbanken erfasst. Zudem untersucht der Experte auch die Lack- sowie Abdruckspuren auf der Kleidung des Opfers.

Der 24-Jährige wurde im Rückenbereich angefahren - Ermittlungen zufolge war der oder die Fahrerflüchtige in Fahrtrichtung Neumarkt unterwegs; zum Unfallzeitpunkt trug der 24-Jährige offenbar eine dunkelgraue Kapuzenjacke. Der Bruder des Opfers bzw. seine Familie lobten eine Prämie von 5000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der fahrerflüchtigen Person führen.

Allein im Land Salzburg kommt es pro Jahr zu rund 3000 - zur Anzeige gebrachten - Fahrerfluchtunfällen mit Sach- oder Personenschaden. Polizeisprecher Hans Wolfgruber: "Da sind alle Unfallfluchten inkludiert - vom beschädigten Seitenspiegel bis hin zum Fahrerfluchtunfall mit Todesopfer."