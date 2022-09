Führerschein entzogen: Alkolenker wollte Ausnahme für Pistenraupe erwirken

Die Behörde entzog den Führerschein für elf Monate. Das wollte der Betroffene nicht hinnehmen. Er beschwerte sich, um im Winter ein Pistengerät lenken zu dürfen. Ein Irrtum, wie sich herausstellte.

Mit 1,6 Promille ist ein Pkw-Lenker Ende März 2020 in Dorfgastein von der Polizei erwischt worden. Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann entzog dem Mann den Führerschein für sechs Monate. Es blieb nicht beim einmaligen "Ausrutscher". Ende Mai dieses Jahres wurde der Fahrer erneut in Dorfgastein betrunken von Polizisten in seinem Fahrzeug angetroffen. Dieses Mal mit 1,4 Promille. Die BH entschied, dem Wiederholungstäter die Lenkberechtigung nunmehr für elf Monate zu entziehen.

Das wollte der Alkolenker nicht so einfach auf sich ...