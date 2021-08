Führerscheinabnahme an Ort und Stelle: Verkehrslandesrat will härteres Vorgehen

Obwohl ein Raser mit 218 km/h erwischt wurde, konnte ihm die Polizei den Führerschein nicht an Ort und Stelle abnehmen. Landesrat Stefan Schnöll hat dafür kein Verständnis und will nun das Gesetz ändern, sodass die Polizei zur Führerscheinabnahme in solchen Fällen verpflichtet ist.

Mit 218 km/h wurde ein Autolenker Ende Mai von einer Zivilstreife verfolgt. Eine Führerscheinabnahme vor Ort gab es nicht. Die rechtlichen Voraussetzungen seien nicht vorgelegen, heißt es.