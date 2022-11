Führerscheine entzogen: Zwei Lenker bei Verkehrskontrollen angehalten

Die Polizei führte am Donnerstag mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei entzogen die Beamten zwei Tennengauern vorläufig den Führerschein.

Zwei Tennengauern wurden am Donnerstag der Führerschein abgenommen. Am frühen Nachmittag wurde die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen auf einen Lenker aufmerksam, der augenscheinlich keinen Gurt getragen habe. Im Zuge der Kontrollen habe der 46-Jährige jedoch nicht kooperiert, meldet die Polizei in einer Aussendung. Einen Alkoholtest verweigerte er. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Donnerstagabend wurde ein weitere Tennengauer angehalten. Der 68-Jährige sei durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Beamten untersagtem ihm die Weiterfahrt.