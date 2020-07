Führerscheinloser Motorradlenker stürzte auf Flucht vor der Salzburger Polizei

26-jähriger Syrer raste mit mehr als 120 km/h durch die Stadt und ignorierte dabei rote Ampeln.

Einer zivilen Verkehrsstreife der Salzburger Polizei fiel in der Nacht auf Samstag in der Schwarzstraße ein Motorradlenker auf, der ihren Wagen überholte und mit offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Staatsbrücke raste. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, hielten am Staatsbrückenkopf neben dem Motorradlenker an und forderten ihn auf, dem Streifenwagen für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle zu folgen.

Verkehrsinsel stoppte zweiten Fluchtversuch

Völlig unvermittelt beschleunigte der Motorradlenker daraufhin sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Dabei erreichte er Spitzengeschwindigkeiten von über 120 km/h, ignorierte roten Ampeln und versuchte die Polizei durch Fahrten im Gegenverkehrsbereich abzuschütteln. Schließlich hielt der Motorradlenker sein Fahrzeug im Bereich der Siebenstädterstraße an, versuchte seine Flucht aber, als die Beamten ihr Fahrzeug verlassen wollten, gleich wieder fortzusetzen. Dabei touchierte er die Beifahrertür des Streifenwagens, verlor wenig später in einer Rechtskurve komplett die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel und kam zu Sturz. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Bein zu.

Die Kontrolle des Lenkers ergab, dass dieser, ein 26-jähriger syrischer Staatsbürger, nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. Er wird wegen diverser Verkehrsübertretungen angezeigt.

