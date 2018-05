Führungswechsel im Salzburger Stadtverein

Nach 23-jähriger Präsidentschaft hat Axel Wagner sein Amt abgegeben und in die Hände von Wolfhart Fally gelegt. Dieser will die Ziele des Stadtvereins weiter verfolgen, vor allem die Arbeit für das Weltkulturerbe.



Weltkulturerbe, Verkehr, Stadtplanung, Freiraum, Wohnen und Tourismus - diese sechs Punkte fokussiert der Stadtverein in seiner Arbeit. "Diese Punkte waren bereits meinem Vorgänger Axel Wagner und seinem Team wichtig, und die werden wir im Wesentlichen auch weiterhin verfolgen. Vor allem aber wollen wir uns verstärkt in Sachen Weltkulturerbe engagieren und weiterhin Anstöße geben", betont Wolfhart Fally, der im Mai als neuer Präsident des Stadtvereins sein Amt angetreten hat.

Managementplan und Besucherzentrum fehlen

Salzburg habe zwar schon einiges geleistet, aber im Vergleich, wie andere Städte mit dem Weltkulturerbe umgehen, bliebe doch noch einiges zu erledigen. Beispielsweise fehlt in Salzburg immer noch ein Managementplan und eine Besucherzentrale. "Das hat die UNESCO bereits 1996, bei der Aufnahme in das Weltkulturerbe, festgelegt, als Voraussetzung, damit der Status erhalten bleibt." Das Argument der Stadt, dass man ohnehin das Altstadterhaltungsgesetz habe, reicht dafür nicht aus. "Es ist nicht schlecht, ersetzt aber den Managementplan nicht", so der studierte Geograf und Sportwissenschafter.

Er hat fünf Jahre lang in der Tourismusschule Klessheim unterrichtet, bevor er 1971 beim Land in der Raumordnungsabteilung anheuerte, die er auch die letzten zehn Jahre bis zu seiner Pensionierung leitete.

Arbeit von 1938 bis 1951 eingestellt

Ursprünglich wurde der Stadtverein 1862 als Stadtverschönerungsverein gegründet, mit dem damaligen Bürgermeister, Heinrich Ritter von Mertens als Präsident. 1935, mit der Umbenennung in Stadtverein, floss immer mehr Arbeit in Stadtbildpflege, Stadterhaltung und Stadtentwicklung.

Von 1938 bis 1951 hat der Verein die Arbeit eingestellt, anschließend wurden wieder Aktivitäten aufgenommen und die Vereinszeitschrift "Bastei" herausgegeben. "Der Titel sollte u.a. Sinnbild für die Wehr gegen Gefährdung der Stadt sein", betont Fally, der selbst etliche Jahre die Redaktion über hatte. Jetzt führt sie Magda Krön.

Seither erscheint das Medium vier Mal pro Jahr. Die Autoren schreiben ebenso ehrenamtlich dafür, wie sämtliche Vereinsmitglieder ehrenamtlich arbeiten. "Wir haben zwar ein hohes Verantwortungsgefühl für unsere Aufgaben, allerdings wenig Macht, diese auch durchzusetzen." Das Hauptinteresse bleibt, nämlich den Schutz der historisch und kulturell bedeutenden Stadtlandschaft zu fördern und sich bei der Neugestaltung von Bauten, Anlagen und Plätzen zu Wort zu melden. "Damit es insgesamt eine positive Gesamtentwicklung Salzburgs gibt."